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الصحة التونسية: تجاوزنا مرحلة الخطر لكن الحجر الصحي سيستمر

08:03 م السبت 18 أبريل 2020
الصحة التونسية: تجاوزنا مرحلة الخطر لكن الحجر الصحي سيستمر

وزير الصحة التونسي الدكتور عبد اللطيف المكي

تونس - (د ب أ):

أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي اليوم السبت عن تجاوز مرحلة الخطر في مكافحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، غير أنه شدد على ضرورة استمرار الحجر الصحي العام في البلاد كأداة فعالة.

وسجلت تونس حتى يوم أمس الجمعة 864 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و37 حالة وفاة. وقرر مجلس الأمن القومي تمديد الحجر الصحي العام الذي كان مقررا انتهاؤه يوم غد الأحد.

وقال المكي في تصريحات للإذاعة الوطنية "يجب أن نستمر ولا نضيع ما حققناه من نتائج في منتصف الطريق، هناك علامات هدوء وتحسن في دول أوروبية وهذا له دور في تقديرنا. نحن لا زلنا في قلب المرض ورأينا استمرار الحظر كأداة فعالة لمقاومة الفيروس".

وتابع وزير الصحة التونسي قائلا "برغم الإمكانيات ونتائجنا المتوسطة بمعنى أننا تجاوزنا الخطر فقد كان بالإمكان أفضل مما كان لو كان هناك التزاما أكبر بالحجر الصحي العام".

وأجرت تونس إجمالا أكثر من 14600 تحليلا مخبريا على العينات المشتبه بإصابتها بالفيروس منذ الكشف عن أولى الإصابات في الثاني من مارس الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية أنها ستلجأ خلال أيام إلى التحاليل المكثفة والسريعة لتشمل حوالي نصف مليون شخص للتقصي بشأن الإصابات وحصر نطاق تفشي الفيروس.

ولكن العملية ترتبط بمدى توفر أجهزة التحاليل الي سيجري استيرادها في ظل الإقبال الدولي المكثف عليها.

عبد اللطيف المكي تونس الحجر الصحي

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