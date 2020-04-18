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المغرب يسجل 121 حالة جديدة بكورونا والإجمالي 2685 إصابة

07:41 م السبت 18 أبريل 2020
المغرب يسجل 121 حالة جديدة بكورونا والإجمالي 2685 إصابة

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت السلطات الصحية في المغرب، تسجيل 121 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي غلى 2685 حالة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

اقرت الحكومة المغربية، اليوم السبت، تمديد حالة الطوارئ الصحية، في سائر أرجاء المغرب لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك لمدة أربعة أسابيع أخرى بعد نهاية المرحلة الأولى يوم 20 أبريل الجاري.

ويتيح القرار السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة، من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحالات سكنهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكنه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.

وكان وزير الداخلية المغربى عبد الوافي الفتيت، وفقًا لمصدر الحكومي، قد اقترح على الحكومة في اجتماعها، أمس الجمعة تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب لفترة جديدة بعد نهاية الفترة الأولى يوم الاثنين المقبل.

وكانت الحكومة أقرت حالة الطوارئ الأولى، بداية من 20 مارس الماضي إلى حدود 20 أبريل الجاري، إذ صادقت على قرار يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء المغرب لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

فيروس كورونا المغرب الحكومة المغربية

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