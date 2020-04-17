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بابا الفاتيكان يعرب عن استيائه لعدم حضور المصلين القداسات بسبب كورونا

04:14 م الجمعة 17 أبريل 2020
بابا الفاتيكان يعرب عن استيائه لعدم حضور المصلين القداسات بسبب كورونا

بابا الفاتيكان

روما - (د ب أ):

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الجمعة، إن الوضع الحالي حيث تقام القداسات بدون حضور مصلين، أمر "خطير"، معربا عن استيائه من القيود المفروضة جراء جائحة كورونا.

وقال البابا في قداسه الصباحي بمحل إقامته في الفاتيكان (سانتا مارتا): "معرفة المسيحيين بالرب دائما ما تكون مجتمعية. نعم، هي حميمية وشخصية ولكن في نطاق مجتمعي".

وأضاف: "معرفة بدون مجتمع، معرفة بدون خبز، معرفة بدون كنيسة، بدون أشخاص، بدون القرابين المقدسة، أمر خطير".

وأدى فيروس كورونا المستجد إلى تغييرات استثنائية في الفاتيكان، حيث جرى إغلاق ساحة وكاتدرائية القديس بطرس، لمدة شهر. ويخاطب البابا متابعيه مباشرة عبر الانترنت.

وأقيمت الأسبوع الماضي احتفالات عيد الفصح، بدون مصلين في مشهد غير مسبوق في العصور الحديثة.

وقال البابا اليوم الجمعة: "نحن معا، ولكننا لسنا معا"

ويقيم البابا قداسا يوم الأحد المقبل خارج حدود الفاتيكان، لأول مرة منذ أوائل مارس، وذلك بكنيسة" سانتو سبيريتو، في ساسيا، قبالة ساحة القديس بطرس.

بابا الفاتيكان سانتا مارتا كاتدرائية القديس بطرس عيد الفصح الانترنت فيروس كورونا

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