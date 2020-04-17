تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة بالبصرة

بغداد - أ ش أ

أعلنت دائرة صحة البصرة بالعراق، اليوم الجمعة، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وحالة وفاة واحدة، فضلا عن حالتي شفاء.

وذكر إعلام دائرة صحة البصرة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 226 حالة، و17 حالة وفاة، بالإضافة إلى 102 حالة قيد العلاج.

وفي سياق آخر، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحّاف، أن قنصليّة العراق العامّة في فرانكفورت سيرت رحلة استثنائيّة لإعادة المواطنين العالقين، على متنها 161 مسافرا، بالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية.

كما أعلن مسؤول بالإعلام والاتصال الحكومي في محافظة النجف إلغاء رحلتين جويتين كان من المقرر وصولهما إلى المحافظة من إيران.