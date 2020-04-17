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السعودية تفعّل كاميرات تكشف درجة حرارة الأشخاص في المسجد النبوي

02:44 م الجمعة 17 أبريل 2020
السعودية تفعّل كاميرات تكشف درجة حرارة الأشخاص في المسجد النبوي

المسجد النبوي

(وكالات):

فعّلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كاميرات حرارية كاشفة لدرجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجد النبوي التي تعمل على تحديد قياس 25 شخصاً بنفس الوقت بدقة عالية على بعد مسافة 9 أمتار تلقائيًا بلا توقف، إضافة إلى إعطاء تقارير مباشرة مرئية ومسموعة لكل فرد .

وبحسب بيان السفارة السعودية بالقاهرة، الجمعة، تعمل الكاميرات الكاشفة على حفظ وتخزين صور الأشخاص ودرجات حرارتهم في ذاكرة التخزين المخصصة لها لمدة شهر من التقاطها، بحيث يمكن الرجوع لها عند الحاجة مع إمكانية ربطها مباشرة مع المتخصصين ومتابعتها عن بعد عبر الشاشات وأجهزة الجوال.

وتأتي هذه الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي للوقاية والحد من انتشار جائحة كورونا المستجد وحرص ورعاية من القيادة الرشيدة، وضمن توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة وكيل الرئيس العام الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.

المسجد النبوي كاميرات حرارية عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس السعودية فيروس كورونا

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