إسرائيل : ارتفاع الوفيات جراء كورونا إلى 148والإصابات تتجاوز 12الف

تل ابيب- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة عن وفاة خمسة مرضى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 148حالة.

وقالت الوزارة في اخر تحديث لبياناتها صباح اليوم إن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 12855 بزيادة 97 عن الليلة الماضية.

وأشارت إلى أن 182 شخصا في حالة خطيرة الآن - بزيادة ثمانية.

وتابعت أنه يتم استخدام اجهزة التنفس الأصطناعي لمساعدة 129 شخصا على التنفس .

وذكرت أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس ارتفع إلى 2967.