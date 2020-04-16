بوتين يقرر تأجيل التحضيرات للاحتفال بعيد النصر بسبب كورونا

وكالات:

قرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، تأجيل التحضيرات للاحتفال بعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى في 9 مايو.

وقال بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية "لتحضير عرض 9 مايو، يجب بدء تحضيره الآن، في هذه اللحظة. لكن المخاطر المتعلقة بالوباء، والذروة التي لم نتجاوزها بعد، لا تمنحني الحق بإجراء تحضيرات للاحتفال والفعاليات الأخرى".

هذا وأعلن المقر التنفيذي لرصد ومراقبة الوضع مع الفيروس التاجي في موسكو، اليوم الخميس، أن أكثر من 85 بالمئة من المصابين بالفيروس التاجي في العاصمة الروسية تقل أعمارهم عن 65 عامًا، ويخضع جميع المرضى للإشراف الطبي.

وجاء في تقرير المقر : تم تأكيد 1370 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي في العاصمة. أكثر من 45 بالمئة من الحالات الجديدة هم أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عامًا ، و 35 بالمئة - من 46 إلى 65 عامًا ، و 14.5 بالمئة - أكبر من 65 عامًا ، من بينهم أكثر من 4 بالمئة هم من الفئة العمرية 80 عاما و أكثر".

ويذكر أن 5.5 بالمئة من المصابين هم من الأطفال. جميع المرضى ، وكذلك أولئك الذين كانوا على اتصال وثيق بهم ، يخضعون بالفعل للإشراف الطبي. وفي المجموع ، تم في موسكو حتى الآن ، تسجيل 16146 حالة إصابة بفيروس كورونا.

كما ذكر البيان أنه اعتباراً من 15 أبريل، يلزم الحصول على تصريح رقمي للرحلات في موسكو ومقاطعة موسكو بواسطة وسائل النقل الشخصية والعامة.

ويمكن التقدم للحصول على تصريح مجانًا، بثلاث طرق: عبر الإنترنت أو عبر الرسائل القصيرة أو عبر الهاتف.