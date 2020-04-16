"النقد الدولي" يوافق على خط سيولة لتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية

واشنطن- أ ش أ:

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الخميس، على إنشاء "خط سيولة قصيرة الأجل لتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية" كجزء من استجابته لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المديرة التنفيذية للصندوق كريستينا جورجيفا في بيان، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، إن هذا الإجراء يشكل "دعما متجددا وقابلا للتجديد للدول الأعضاء التي تنتهج سياسات وتملك أساسيات قوية للغاية وهي في حاجة إلى دعم ميزان المدفوعات على المدى القصير".

وأضافت جورجيفا أنه "في هذه الحالات سيوفر خط السيولة قصيرة المدى قدرة متجددة على الوصول إلى 145 بالمائة من الحصص"، موضحة أن خط السيولة قصيرة الأجل "سيعزز مخازن السيولة في البلد (المحتاج لها) بشكل أكبر وبالتالي يساعد في إدارة ضغوط السيولة".

وأشارت إلى أنها "ستعمل خلال الأزمة الحالية عبر استكمال الأدوات الأخرى على سد فجوة حرجة في مجموعة أدوات الصندوق وستساعد على تسهيل تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة".

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن عن تعليق مدفوعات خدمة الديون لـ25 دولة عضوا فيه، من ضمنها دولتان عربيتان هما: اليمن وجزر القمر، وذلك لمساعدة هذه الدول على مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الصندوق، إنه تمت الموافقة على تعليق خدمة الديون لهذه الدول لمدة 6 أشهر كمرحلة أولية، على أن يتخذ قرارا مشابها بخصوص 4 دول أخرى على الأقل.

وفي وقت سابق، قال الصندوق إن تأجيل المدفوعات سيكلف 213 مليون دولار، ستدفع من حساب خاص أنشأه الصندوق، وأعلنت إدارة الصندوق عن حملة لجمع التبرعات ستسمح بتأجيل مدفوعات القروض للدول الأكثر فقرا لمدة عامين، ولتنفيذ الخطوة سيتطلب الأمر 1.4 مليار دولار، جمع منها حتى الآن 185 مليون دولار.