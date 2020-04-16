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للمرة الثانية في أسبوع.. لا إصابات بكورونا في تايوان

11:33 ص الخميس 16 أبريل 2020
للمرة الثانية في أسبوع.. لا إصابات بكورونا في تايوان

فيروس كورونا

تايبيه- (د ب ا):

أعلن مركز قيادة مكافحة الأوبئة المركزي في تايوان، الخميس، أن تايوان لم تسجل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم تعلن الحكومة التايونية عن أي حالات إصابة جديدة بالفيروس أمس الأول لثلاثاء.

وقد سجلت تايوان 395 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 340 حالة لأشخاص قادمين من الخارج. كما سجلت تايوان ست حالات وفاة. .

فيروس كورونا مكافحة الأوبئة تايوان تايبيه

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