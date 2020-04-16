أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

خبراء: بريطانيا تصل ذروة تفشي كورونا

10:44 ص الخميس 16 أبريل 2020
خبراء: بريطانيا تصل ذروة تفشي كورونا

فيروس كورونا في بريطانيا

لندن- أ ش أ:

قال خبراء إنه يبدو أن بريطانيا تصل إلى ذروة تفشي فيروس كورونا وذلك مع وجود مؤشر على تسطيح منحنى عدد الإصابات الجديدة.

وذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية في تقرير أوردته على موقعها الالكتروني، الخميس، أنه رغم ذلك شدد كبير المسئولين الطبيين في بريطانيا كريس وايتي على أنه سيكون من المبكر للغاية رفع قيود الحظر على الأنشطة الاجتماعية دون المخاطرة بتجدد تفشي الفيروس القاتل.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يمدد الوزراء القيود حتى 7 مايو المقبل في اجتماع سيعقد في وقت لاحق اليوم، عندما يطلعهم البروفيسور وايتي وكبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية السير باتريك فالانس بشأن تفاصيل الوضع. فيما اتخذت أيرلندا الشمالية بالفعل قرارا بأن تمدد إجراءات الإغلاق حتى 9 مايو المقبل.
ورغم أن البروفيسور وايتي أكد أن تفشي الفيروس "على الأرجح يبلغ ذروته في المجمل" في المملكة المتحدة، إلا أن مات هانوك وزير الصحة البريطاني أحبط أي آمال بشأن تخفيف القيود. وقال في مؤتمر صحفي إن "الرسالة الواضحة هي أنه من المبكر للغاية القيام بأي تغييرات ومن ثم فإن الرسالة الموجهة إلى الشعب هي أن كل فرد يمكن أن يضطلع بواجبه ببقائه في المنزل وهو ما يحمي هيئة خدمات الصحة البريطانية وينقذ أرواح الناس".

وأشارت الصحيفة إلى أن انجيلا ماكلين نائبة كبير المستشارين العلميين كانت قد أعطت أول إشارة على أن الإغلاق سيتم رفعه في نفس الوقت عبر أرجاء البلاد ولن يكون مرحليا وفقا للاختلافات الإقليمية فيما يتعلق بمدى الارتفاع في تفشي المرض.

غير أنها قالت إنه "للأسف نعتقد بأن ارتفاع عدد الوفيات سيستمر لفترة قصيرة اعتبارا من هذه الفترة".

ونوهت الصحيفة بأن الوزراء البريطانيين قاوموا دعوات بشأن توضيح الكيفية التي يعتزمون بها تخفيف القيود في حال كان من الآمن القيام بهذا.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا بريطانيا لندن

الخبر التالى:

ارتفاع إصابات كورونا في أفغانستان إلى 840 حالة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2505

    عدد المصابين

  • 553

    عدد المتعافين

  • 183

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم (بيان بالدرجات)