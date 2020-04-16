الجاليات الكوبية في جميع أنحاء العالم تطالب بنهاية للحصار الأمريكي

هافانا - أ ش أ

قال برونو رودريجيز وزير خارجية كوبا، اليوم الأربعاء، "إن الكوبيين الذين يعيشون في الخارج يطالبون برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية الأمريكية المفروضة على البلاد".

ونقلت وكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية في نسختها باللغة الإنجليزية عن رودريجيز قوله - في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "إن الكوبيين يوجهون "دعوة عامة للعدالة" من أجل إنهاء الحصار المفروض على الدولة الكاريبية، والمستمر منذ نحو 60 عاما".

وأضاف أن السياسة الأمريكية تمثل إبادة جماعية بالنظر إلى جائحة كورونا التي تواجهها كوبا والعالم الآن، إذ تمثل عائقا أساسيا أمام الحصول على الدواء والمعدات والأدوات الضرورية.

وطالبت رابطة الجالية الكوبية في ألمانيا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم بالتدخل من أجل إزالة العقوبات القهرية أحادية الجانب عن كوبا، مشيرة إلى أن العقوبات المفروضة لأسباب سياسية ليس فقط على كوبا، بل على فنزويلا وإيران يجب أن تُعَلق في ظل هذه الجائحة.

وأدانت جماعات، مثل تحالف أليانزا مارتيانا، ومقره ميامي بفلوريدا، الحصار الأمريكي واستنكرت تغليظ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعقوبات المفروضة على الجزيرة، في الوقت الذي تواجه فيه جائحة الفيروس التاجي المستجد.

وقالت الوكالة الكوبية "إن منظمات كوبية في كندا وتشيلي والأرجنتين انضمت جميعها إلى الطلب العالمي للإنهاء الفوري للحصار الأمريكي".