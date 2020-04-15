فيتنام تمدد الإغلاق في أكبر مدينتين بها حتى 22 أبريل

هانوي- (د ب أ):

أكدت السلطات الفيتنامية، الأربعاء، أن الإغلاق الكامل الرسمي سيستمر في أكبر مدينتين وعشر مناطق أخرى بها، طبقا لوسائل إعلام رسمية.

وستشهد مدينتا هانوي وهو شي منه سيتي إلى جانب عشرة أقاليم ومدن أخرى، التي تعتبر الأماكن المعرضة أكثر لمزيد من تفشي وباء فيروس كورونا تطبيق قواعد خاصة بالتباعد الاجتماعي، تستمر حتى 22 أبريل

وفي المناطق التي مازالت تخضع للإغلاق الكامل، فإن فقط هؤلاء الذين يعملون لصالح شركات تقدم خدمات أساسية، يتعين أن يغادروا منازلهم، وهؤلاء الذين يقومون بذلك يتعين أن يبقوا على بعد مترين من بعضهم البعض وفي مجموعات لا تزيد عن 20 شخصا.

والتجمعات التي تضم أكثر من شخصين ستبقى محظورة أيضا وسيطلب من السكان عدم مغادرة منازلهم، باستثناء القيام بالضروريات، مثل شراء طعام أو دواء.

وارتداء الأقنعة الطبية أمر إجباري- وهؤلاء الذين لا يفعلون ذلك يمكن أن يواجهوا غرامات.

وكان إغلاق كامل بمختلف أنحاء البلاد قد بدأ في الأول من نيسان/إبريل واستمر حتى 15 من الشهر ذاته، غير أنه مازالت هناك قيود صارمة على السفر المحلي، حيث يتم تسيير بضع رحلات فقط يوميا بين مدن كبرى وتم إلغاء جميع رحلات القطارات والحافلات.

وحتى اليوم الأربعاء، سجلت فيتنام 267 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا. ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن.