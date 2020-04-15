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دبي تحول مركزها التجاري العالمي إلى مستشفى ميداني لاستقبال مرضى كورونا

02:27 م الأربعاء 15 أبريل 2020
دبي تحول مركزها التجاري العالمي إلى مستشفى ميداني لاستقبال مرضى كورونا

مركز دبي التجاري العالمي

دبي- (بي بي سي):

قررت إمارة دبي تحول مركزها التجاري العالمي إلى مستشفى ميداني لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد.

سيتسع المبنى وفقًا لأحد المسؤولين لثلاثة ألاف سرير، 800 سرير منها مخصصة للعناية المركزة ، وهذا قد يجعله ، أكبر مستشفى في الشرق الأوسط.

المركز الذي تقرر بناء المستشفى في داخله هو من أقدم ناطحات السحاب في المدينة. يعود تاريخ بنائه لعام 1979. وقد اعتبر في حينه أطول مبنى في دبي، وظل وجهة للعديد من الزوار كما يعتبر من معالم المدينة الحضارية و تحمل إحدى الأوراق النقدية للبلاد صورة لهذا البناء.

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BBC
مركز دبي التجاري العالمي فيروس كورونا مستشفى ميداني

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