فنلندا تلغي القيود المفروضة على السفر إلى المنطقة الرئيسية بالبلاد

هلسكني- (د ب ا):

أعلنت الحكومة الفنلندية اليوم الأربعاء أنها سوف تلغي القيود المفروضة على السفر من وإلى منطقة أوسيما، الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، وبذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع على فرضها لوقف تفشي فيروس كورونا.

وقالت رئيسة الوزراء سانا مارين " لقد قررنا إلغاء القيود المفروضة حث لم تعد الأسباب القانونية لاستمرار فرض هذه القيود المؤقتة على الحركة قائمة"، في إشارة إلى فقرات بقانون الصلاحيات الطارئة.

وكانت منطقة أوسيما، التي تضم العاصمة هلسكني، قد سجلت ثلثي حالات الإصابة بفيروس كورونا في فنلندا في نهاية مارس الماضي.

وقالت السلطات الصحية في فنلندا إن منطقة أوسيما اليوم بها 2000 حالة من بين 3161 حالة إصابة بفيروس كورونا. وقد سجلت فنلند

وقالت مارين إن فنلندا لم تشهد نهاية أو ذروة الوباء.

وأوضحت رئيسة الوزراء وبقية أعضاء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي أنه يتعين على المواطنين تجنب السفر الداخلي غير الضروري، بما في ذلك السفر إلى أماكن لقضاء عطلات صيفية والإبقاء على إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقالت وزيرة الداخلية ماريا أوهيسالو إنه يمكن للشرطة الآن التركيز على المهام الأخرى، وتشمل التحقيق في حوادث العنف المنزلي.

ومن بين الإجراءات التي سوف يتم الاستمرار في تطبيقها إغلاق المدارس ،و حظر تجمع أكثر من عشرة أشخاص حتى 31 آيار/مايو المقبل. وسوف تبقى المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية مغلقة حتى ذلك الموعد، ولكن يمكن توصيل الطلبات للمنازل.