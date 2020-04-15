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وزير الخزانة التركي: ندير المرحلة الحالية دون اللجوء للمؤسسات الدولية

12:01 م الأربعاء 15 أبريل 2020
وزير الخزانة التركي: ندير المرحلة الحالية دون اللجوء للمؤسسات الدولية

وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق

أنقرة- (د ب أ):

أكد وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق أن تركيا لم تلجأ لأي مؤسسة أو منظمة دولية خلال إدارتها للمرحلة الحالية من وباء فيروس كورونا المستجد.

وكتب ألبيرق، على حسابه على موقع تويتر، اليوم الأربعاء :"ندير المرحلة الحالية دون أن نطلب دعما أو مساعدة من أي مؤسسة أو منظمة دولية".

وأشار إلى تخصيص 12.1 مليار ليرة تركية (نحو 7ر1 مليار دولار) لتلبية الاحتياجات الأساسية لـ1ر2 مليون مواطن.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه أنه تم أيضا تخصيص 36 مليار و326 مليون ليرة (5.2 مليار دولار) لدعم القطاع الصناعي لمواصلة العمل والإنتاج دون انقطاع.

وحرص ألبيرق والرئاسة التركية خلال الفترة الماضية على نفي وجود نية لدى تركيا لطلب قرض من صندوق النقد بعد تكهنات في هذا الشأن أثارها تصريح لرئيسة الصندوق كريستينا جورجيفا تحدثت فيه عن "اتصال بناء" بين المؤسسة وأنقرة.

وكانت جورجيفا قالت :"لدينا اتصال بناء جدا مع كل الدول الأعضاء، بما في ذلك تركيا"، وذلك ردا على سؤال لتلفزيون بلومبرج عما إذا كان الصندوق سيساعد تركيا في مواجهة التداعيات الاقتصادية لكارثة تفشي جائحة فيروس كورنا.

وزير الخزانة التركي فيروس كورونا تركيا تويتر

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