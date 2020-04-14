أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

مسؤولة إيطالية تطالب بوقف النزاع واستئناف الحوار في ليبيا

06:40 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
مسؤولة إيطالية تطالب بوقف النزاع واستئناف الحوار في ليبيا

نائبة وزير الخارجية الايطالي مارينا سيريني

إيطاليا - (أ ش أ)

طالبت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني، الأطراف الليبية، بتلبية مناشدة الأمم المتحدة بوقف النزاع واستئناف الحوار.

وقالت سيريني، في تصريحاتها التي أوردتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن الأخبار الواردة من طرابلس وليبيا بأسرها لا يمكنها أن تتركنا غير مبالين، وتابعت بقولها إن "المدنيين الأبرياء يدفعون حياتهم مقابل حرب بين أشقاء، لن يكون فيها فائزون وخاسرون فقط".

وأشارت إلى أن "قصف المستشفيات أو وقف تدفق مياه الشرب، كما حدث في الأيام الأخيرة، وبشكل خاص في ظل تهديد كورونا، أمر غير مقبول" مناشدة جميع الأطراف أن تقبل نداء الأمم المتحدة بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وخلصت نائبة الوزير إلى القول "إن وقف القتال على الفور هو السبيل الوحيد لتركيز كل الجهود ضد وباء فيروس كورونا وإعادة فتح قنوات الحوار بين الليبيين، لمعالجة القضايا الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تم تحديدها في مؤتمر برلين".

كان المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو قد أشار في تصريحات اليوم إلى أن مؤسسات التكتل الموحد تعي جيداً خطورة الوضع في ليبيا، خاصة في ظل الأزمة الصحية العالمية الحالية، وأكد أن جوزيب بوريل استلم بالفعل رسالة من وزير خارجية مالطا والتي يطالب فيها بروكسل بالتحرك بشكل عاجل في ليبيا.

هذا المحتوى من

Asha
مارينا سيريني إيطاليا ليبيا وزير الخارجية الإيطالي الأمم المتحدة فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2190

    عدد المصابين

  • 488

    عدد المتعافين

  • 164

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2019320

    عدد المصابين

  • 448655

    عدد المتعافين

  • 119483

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"القومي للبحوث" يكشف عن النتائج الأولية لتأثير دواء "افيجان" على فيروس كورونا