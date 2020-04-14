نيويورك تسجل 778 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
وكالات
أعلن أندورو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الثلاثاء أن ولايته سجلته خلال الـ24 ساعة الماضية، 778 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي وفيات فيروس كورونا في ولايته إلى 10834 شخصًا.
وتابع كومو، في مؤتمر صحفي، اليوم، أن السلطات الصحية في ولايته سجلت خلال نفس المدة 1600 إصابة جديدة، فيما تماثل للشفاء نحو 128 شخصًا.
الخبر التالى:الجزائر: 13 وفاة و87 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
2190
عدد المصابين
-
488
عدد المتعافين
-
164
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2019320
عدد المصابين
-
448655
عدد المتعافين
-
119483
عدد الوفيات
إعلان