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نيويورك تسجل 778 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

06:36 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
نيويورك تسجل 778 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك

وكالات

أعلن أندورو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الثلاثاء أن ولايته سجلته خلال الـ24 ساعة الماضية، 778 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي وفيات فيروس كورونا في ولايته إلى 10834 شخصًا.

وتابع كومو، في مؤتمر صحفي، اليوم، أن السلطات الصحية في ولايته سجلت خلال نفس المدة 1600 إصابة جديدة، فيما تماثل للشفاء نحو 128 شخصًا.

أندورو كومو نيويورك فيروس كورونا وفيات كورونا

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