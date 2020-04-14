المغرب: تسجيل 75 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 1838
الرباط- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 75 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1838 حالة.
وذكرت وزارة الصحة المغربية - في بيان لها اليوم - أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغ 7771 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، مشيرة إلى أن حالات الوفاة استقرت عند 126 حالة؛ كما بقى مجموع حالات التعافي 203 حالات بناء على نتائج التحاليل المخبرية المزدوجة.
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