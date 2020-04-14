كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ قصيرة المدى في البحر
سول - (د ب أ):
أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ قصيرة المدى مضادة للسفن في بحر الشرق، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية.
وحلقت صواريخ كروز التي أطلقتها بيونج يانج لنحو 150 كيلومترا.
وفي مارس، اختبرت كوريا الشمالية عددا من الصواريخ الباليستية على مدار الشهر، بعد توقف دام ثلاثة أشهر.
وتمُنع الدولة النووية المارقة من اختبار الصواريخ الباليستية بموجب قرارات الأمم المتحدة، وطالتها عقوبات دولية صارمة لردعها عن الاستمرار في تطوير صواريخ يمكن تجهيزها برؤوس حربية نووية.
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