وزراء صحة مجموعة العشرين يناقشون تداعيات كورونا في 19 أبريل

وكالات

يعقد وزارء صحة مجموعة العشرين، اجتماعًا عبر تقنية "فيديو كونفرانس" في 19 أبريل الجاري، لمناقشة تداعيات أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

ويترأس الاجتماع وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، ويناقش الاجتماع سبل تقديم الرعاية الصحية المرنة، وتشجيع الحلول الرقمية، لتعزيز التنسيق العالمي.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، أثر كورونا المستجد، وضمان الشمولية في الاستجابة العالمية للحالات الصحية الطارئة والتأهب للجوائح المحتملة.