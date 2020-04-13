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بوتين: روسيا تمكنت حتى الآن من التعامل مع كورونا بصورة فعالة

03:22 م الإثنين 13 أبريل 2020
بوتين: روسيا تمكنت حتى الآن من التعامل مع كورونا بصورة فعالة

فلادمير بوتين

موسكو- (د ب ا):

أشاد الرئيس الروسي فلادمير بوتين بجهود بلاده في مواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال اجتماع اليوم الاثنين حول وضع الفيروس في البلاد.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن بوتين القول إن البلاد تمكنت حتى الآن من التعامل مع فيروس كورونا بصورة فعالة.

وأضاف أنه من أجل الاستمرار في نفس الكفاءة في التعامل مع الفيروس خلال الأيام المقبلة، سيتعين على روسيا اتخاذ إجراءات معينة.

فلادمير بوتين موسكو فيروس كورونا روسيا

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