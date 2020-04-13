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أردرن تشكر ممرضة نيوزيلندية لدورها في تعافي بوريس جونسون

06:25 ص الإثنين 13 أبريل 2020
أردرن تشكر ممرضة نيوزيلندية لدورها في تعافي بوريس جونسون

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن

أردرن تشكر ممرضة نيوزيلندية لدورها في تعافي بوريس جونسون
ولنجتون - (د ب أ):
بعثت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن برسالة شخصية إلى الممرضة التي يعود لها الفضل في المساعدة على تعافي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من كوفيد-19.

وفي حديثها لوسائل الإعلام اليوم الاثنين خلال مؤتمرها الصحفي اليومي، قالت أردرن إنها "تواصلت" مع الممرضة جيني ماكجي عبر فيسبوك لكنها لم ترد عليها بعد.

وأشاد جونسون علناً بـ "جيني من نيوزيلندا" التي ساعدت في رعايته خلال إقامته التي استمرت أسبوعاً في مستشفى سانت توماس في لندن.

كما استقطعت أردرن وقتًا خلال مؤتمرها لتوجيه الشكر إلى الطاقم الطبي النيوزيلندي الذي يعمل في جميع أنحاء العالم.

وقالت "لقد شكرنا العاملين في القطاع الصحي في الخط الأمامي في نيوزيلندا عدة مرات وبحق، لكنني أردت أن أضيف إقرارا بأن العديد من النيوزيلنديين العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. نحن فخورون جدًا بهم."

جاسيندا أردرن بوريس جونسون رئيسة الوزراء النيوزيلندية فيروس كورونا

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