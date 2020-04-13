مقتل 6 أشخاص بسبب أعاصير وعواصف قوية ضربت جنوب وشرق أمريكا

واشنطن - (د ب أ):

ضرب إعصار قوي يوم الأحد ولاية ميسيسيبي الأمريكية، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، فيما وصفته الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي - الأمريكية- بأنه "حدث نادر للغاية".

وقتل الأسخاص الستة فى ثلاث مقاطعات مختلفة، حسبما ذكرت خدمة الحماية المدنية بالولاية مساء يوم الأحد. ولم ترد أي تفاصيل أخرى حتى الأن.

كما أصدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي المزيد من التحذيرات بشأن الإعصار للمقاطعات الأخرى، برسالة نصها: "هذا وضع يهدد الحياة. ابحث عن ملجأ الآن!"

وحذرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي على موقعها الإلكتروني، في وقت متأخر من بعد الظهر، من سرعات رياح محتملة تصل إلى 330 كيلومترًا في الساعة، وأن عاصفتين رعديتين كبيرتين جدًا يمكن أن تضربا بعض المناطق مرتين.

ومن غير المعروف حتى الآن حجم الضرر الذي أحدثه الإعصار.

وكان وضع العاصفة شديدا بما فيه الكفاية بحيث يمكن أن تتشكل أعاصير أخرى في ولايتي ألاباما وجورجيا.

وأعلنت كاي آيفي، حاكمة ولاية ألاباما، حالة الطوارئ كخطوة استباقية.

وبحسب تقارير إعلامية، تضررت مناطق أخرى في جنوب وشرق البلاد من العواصف الشديدة خلال النهار.

وضرب إعصار ولاية تكساس صباح الأحد، بينما في ولاية لويزيانا، تسببت عواصف قوية في إلحاق أضرار أو تدمير حوالي 300 منزل كما تسببت في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

ومن المتوقع أيضا أن تتشكل المزيد من العواصف يوم عيد الفصح.