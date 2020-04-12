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ولي العهد السعودي وترامب يرحبان بالتوصل للاتفاق لخفض إنتاج النفط

11:42 م الأحد 12 أبريل 2020
ولي العهد السعودي وترامب يرحبان بالتوصل للاتفاق لخفض إنتاج النفط

الأمير محمد بن سلمان برفقة دونالد ترامب

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أجرى اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية التوصل لاتفاق بخفض إنتاج النفط لمجموعة "وأوبك بلس".

واستعرضا خلال الاتصال الهاتفي، نتائج اجتماع مجموعة "أوبك بلس"، وأعربا عن ترحيبهم بالوصول هذا اليوم لاتفاق تاريخي طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة كورونا ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي.

وتوصلت دول مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق وصف بـ"التاريخي"، حيث أجمعت على خفض إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، في أكبر تخفيض على مدى التاريخ.

محمد بن سلمان ولي العهد السعودي دونالد ترامب إنتاج النفط

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