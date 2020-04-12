ولي العهد السعودي وترامب يرحبان بالتوصل للاتفاق لخفض إنتاج النفط

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أجرى اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية التوصل لاتفاق بخفض إنتاج النفط لمجموعة "وأوبك بلس".

واستعرضا خلال الاتصال الهاتفي، نتائج اجتماع مجموعة "أوبك بلس"، وأعربا عن ترحيبهم بالوصول هذا اليوم لاتفاق تاريخي طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة كورونا ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي.

وتوصلت دول مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق وصف بـ"التاريخي"، حيث أجمعت على خفض إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، في أكبر تخفيض على مدى التاريخ.