ترامب يشيد باتفاق "أوبك +" ويشكر الملك سلمان وبوتين

وكالات:

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ارتياحه لاتفاق "أوبك +"، الذي ينبثق عنه تخفيض إنتاج النفط، الذي يوصف بأنه أكبر خفض من نوعه في تاريخ إنتاج الخام العالمي.

وقال الرئيس الأمريكي، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد، اتصلت هاتفيًا من البيت الأبيض بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والملك سلمان بن عبد العزيز، للحديث عن اتفاق أوبك بلس التاريخي.

وأضاف أنه أعرب عن شكره للرئيس الروسي والملك سلمان لمجهوداتهما في التوصل للاتفاق التاريخي.

وأكد ترامب أن الاتفاق التارخي سينقذ وظائف مئات الآلاف في قطاع النفط.

وتوصل تحالف أوبك بلس، اليوم الأحد، الذي يضم أعضاء المنظمة، ودولاً من خارجها أبرزها روسيا، إلى اتفاق بالإجماع على تخفيض إنتاج النفط، يوصف بأنه أكبر خفض من نوعه في تاريخ إنتاج الخام العالمي.

ونقلت "رويترز" عن مصادر أن اتفاق تحالف أوبك بلس، يقضي بخفض الإنتاج نحو 9.7 مليون برميل يوميا بحلول مايو المقبل، مع الحديث عن حل وسط مع المكسيك، وذلك في اجتماع تحالف أوبك+ جرى اليوم الأحد.