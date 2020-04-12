أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ترامب يشيد باتفاق "أوبك +" ويشكر الملك سلمان وبوتين

10:12 م الأحد 12 أبريل 2020
ترامب يشيد باتفاق "أوبك +" ويشكر الملك سلمان وبوتين

دونالد ترامب

وكالات:
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ارتياحه لاتفاق "أوبك +"، الذي ينبثق عنه تخفيض إنتاج النفط، الذي يوصف بأنه أكبر خفض من نوعه في تاريخ إنتاج الخام العالمي.
وقال الرئيس الأمريكي، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد، اتصلت هاتفيًا من البيت الأبيض بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والملك سلمان بن عبد العزيز، للحديث عن اتفاق أوبك بلس التاريخي.
وأضاف أنه أعرب عن شكره للرئيس الروسي والملك سلمان لمجهوداتهما في التوصل للاتفاق التاريخي.
وأكد ترامب أن الاتفاق التارخي سينقذ وظائف مئات الآلاف في قطاع النفط.
وتوصل تحالف أوبك بلس، اليوم الأحد، الذي يضم أعضاء المنظمة، ودولاً من خارجها أبرزها روسيا، إلى اتفاق بالإجماع على تخفيض إنتاج النفط، يوصف بأنه أكبر خفض من نوعه في تاريخ إنتاج الخام العالمي.
ونقلت "رويترز" عن مصادر أن اتفاق تحالف أوبك بلس، يقضي بخفض الإنتاج نحو 9.7 مليون برميل يوميا بحلول مايو المقبل، مع الحديث عن حل وسط مع المكسيك، وذلك في اجتماع تحالف أوبك+ جرى اليوم الأحد.

ترامب الملك سلمان بوتين النفط مجموعة أوبك بلس

الخبر التالى:

اليمن يدعو المجتمع الدولي لممارسة الضغط على الحوثيين لوقف القتال

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2065

    عدد المصابين

  • 447

    عدد المتعافين

  • 159

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1837785

    عدد المصابين

  • 421515

    عدد المتعافين

  • 113312

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انقلوا العدوى للصغار..عالم وبائيات ألماني يضع خطة لعودة الحياة رغم تفشى كورونا