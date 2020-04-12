ارتفاع إصابات كورونا في البرازيل إلى 20964 والوفيات 1141
برازيليا-(د ب أ):
زاد عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل بنسبة 5.1 بالمئة عن أمس السبت، ليصل إلى 20964 حتى الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جون هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.
وبلغ عدد الوفيات في البرازيل 1141، بينما المتعافين 173.
وكانت أول حالة للفيروس قد سجلت في البرازيل منذ حوالي ستة أسابيع.
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