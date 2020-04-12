أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ارتفاع إصابات كورونا في البرازيل إلى 20964 والوفيات 1141

01:12 م الأحد 12 أبريل 2020
ارتفاع إصابات كورونا في البرازيل إلى 20964 والوفيات 1141

أرشيفية

برازيليا-(د ب أ):
زاد عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل بنسبة 5.1 بالمئة عن أمس السبت، ليصل إلى 20964 حتى الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جون هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.
وبلغ عدد الوفيات في البرازيل 1141، بينما المتعافين 173.
وكانت أول حالة للفيروس قد سجلت في البرازيل منذ حوالي ستة أسابيع.

فيروس كورونا البرازيل جامعة جون هوبكنز

الخبر التالى:

قداس عيد الفصح في كنيسة القيامة بالقدس المحتلة يقتصر على رجال الدين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1939

    عدد المصابين

  • 426

    عدد المتعافين

  • 146

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1766855

    عدد المصابين

  • 400708

    عدد المتعافين

  • 108124

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:صرف معاش أبريل للمتخلفين