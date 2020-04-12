روحاني: سنحظر التجمعات الدينية في رمضان لو استمرت الظروف الحالية
طهران- (د ب أ):
صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، بأن بلاده ستحظر التجمعات الدينية في شهر رمضان إذا ما استمرت الظروف الحالية على ما هي عليه حاليا فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا.
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية قوله: "لو استمرت ظروف البلاد مثلما هي الآن، فإن التجمعات للمراسم الدينية ستكون محظورة خلال أيام شهر رمضان المبارك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا". ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في 24 من أبريل الجاري.
وقال روحاني إن أداء الجمهورية الإسلامية في مكافحة فيروس كورونا كان أفضل من أوروبا والولايات المتحدة.
وقال خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، مخاطبا أوروبا والولايات المتحدة: لقد كان أداؤنا أفضل منكم في مكافحة فيروس كورونا".
تجدر الإشارة إلى أن إيران سجلت حتى الآن 4357 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، إلى جانب أكثر من 70 ألف إصابة.
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