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ارتفاع عدد مصابي كورونا في السودان إلى 17 حالة

01:08 ص السبت 11 أبريل 2020
ارتفاع عدد مصابي كورونا في السودان إلى 17 حالة

أرشيفية

الخرطوم - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا، إلى 17 حالة، بعدما تم تأكيد اصابتين جديدتين.

وقالت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء الجمعة، إن التقارير الوبائية، أكدت تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا، دون تسجيل وفيات جديدة، عدا حالتي الوفاة التي سبق الاعلان عنهما.

وأشارت التقارير الوبائية إلى أن حالة الاصابة رقم 16 لرجل سوداني في الخمسينينات من العمر قادم من تايلاند عبر دولة الإمارات في 21 مارس الماضي، أما الحالة رقم 17، فهى لسوداني في الستينيات من العمر ليس له تاريخ سفر خارج البلاد، ولم تثبت إجراءات التقصي حتى الآن مخالطته لشخص مصاب أو مشتبه.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، أن المريضين يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة في مركز العزل، مشيرة إلى أن اجمالي الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بلغ 238 حالة إشتباه بجميع مراكز العزل بالسودان.

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