تركيا تسجيل 98 وفاة جديدة بكورونا وحصيلة الضحايا تتجاوز الألف
أنقرة - (أ ش أ):
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عن تسجيل 98 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد في تركيا، ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 1006 حالات.
وأشار قوجة - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة - إلى تسجيل 4747 إصابة جديدة بكورونا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 47029 حالة.
وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 2423 شخصا، مع شفاء 281 منهم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وأضاف قوجة أنه تم فحص ما مجموعه 30864 شخصا.
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