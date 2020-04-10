الجيش العراقي والحشد الشعبي ينفذان عملية أمنية لتعقب خلايا داعش

بغداد - أ ش أ

نفذ الجيش العراقي بالتعاون مع الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عملية أمنية لتعقب خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي، والسيطرة على تحركاتهم في صحراء غرب الأنبار.

وذكر إعلان الحشد - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن قوة من حشد الأنبار بالاشتراك من اللواء الثامن والثلاثين للجيش، نفذت عملية دهم وتفتيش في منطقة "سليجية" لتعقب خلايا "داعش" في صحراء غرب الأنبار.

وأضاف أن العملية تهدف إلى تأمين حدود الصحراء من هجمات "داعش" التي قد تطال القوات الأمنية المرابطة غرب الطريق الدولي.