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لاجئون فنزويليون يعودون إلى بلادهم بسبب كورونا

12:10 م الجمعة 10 أبريل 2020
لاجئون فنزويليون يعودون إلى بلادهم بسبب كورونا

الشرطة الفنزويلية

ريو دي جانيرو- (د ب أ):

يعود فنزويليون، هاجروا للخارج فرارا من الأزمة الاقتصادية في بلادهم، إلى ديارهم، في خضم وباء فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19).

وقال دومينيك ارسينيوك، مدير مجلس اللاجئين النرويجيين في كولومبيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "قرر الكثيرون العودة في الأيام والأسابيع القليلة الماضية، اعتقد أنه سيتبع ذلك الكثير".

ويأتي العائدون من الاكوادور أو بيرو أو بنما لكن في المقام الأول من كولومبيا، التي استقبلت رسميا 8ر1 مليون لاجئ من جارتها، على الرغم من أنه ليس هناك أرقام محددة.

والقيود المفروضة على الحياة اليومية للحد من انتشار فيروس كورونا، تجعل حياة اللاجئين الفنزويليين في كولومبيا ودول أخرى في أمريكا الجنوبية حتى أكثر صعوبة.

وفنزويلا التي كانت غنية في السابق بالنفط تواجه أزمة اقتصادية شديدة. والدولة التي لديها أكبر احتياطي معروف من النفط في العالم هي واحدة من أكثر الدول الفاسدة.

وتردد أن الكثير من ضباط الجيش والسياسيين متورطون في أنشطة إجرامية مثل عمليات تعدين غير قانونية وتهريب مخدرات

فنزويلا فيروس كورونا عودة لاجئين

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