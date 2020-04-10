الكويت: الحبس 15 عاما عقوبة مطلقي الشائعات حول كورونا

الكويت- (أ ش أ):

أكدت النيابة العامة الكويتية أن عقوبة اشاعة الأخبار الكاذبة بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الحبس لمدة تصل الى 15 عاما.

وقال المحامي العام بالنيابة العامة الكويتية المستشار محمد الدعيج – في تصريح صحفي – "إن عقوبة الحبس تطبق على من قام باشاعة أخبار كاذبة حول الفيروس أو نقلها لها عبر تطبيق "الواتس آب"، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار الدعيج إلى أنه بالنسبة لجريمة تعمد نقل العدوى، والتي صدر تشديدا في العقوبة المطبقة عليها مؤخرا، لم تقع في الكويت حتى الآن.