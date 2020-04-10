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ترامب يعلن منطقتي كوارث كبرى بولايتي إيداهو وألاسكا بسبب كورونا

09:13 ص الجمعة 10 أبريل 2020
ترامب يعلن منطقتي كوارث كبرى بولايتي إيداهو وألاسكا بسبب كورونا

دونالد ترامب

واشنطن - أ.ش.أ:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منطقتي كوارث كبرى في ولايتي إيداهو وألاسكا وأمر بتقديم مساعدات للولايتين في المناطق المتضررة من تفشي فيروس كورونا " كوفيد ـ 19" والذي بدأ في 20 يناير الماضي بالولايات المتحدة وما زال مستمرا.

وذكر بيان للبيت الأبيض أن التمويل الفيدرالي سيكون متاحا على مختلف المستويات المحلية للولايتين وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بهما وذلك في إطار التدابيرالحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع المناطق من الفيروس بالولايتين.

وكلف بيت جينور المسئول بوكالة الإدارة الفيدرالية الطارئة بوزارة الأمن الداخلي الأمريكي مايكل أوهير كمنسق فيدرالي لعمليات التعافي للمناطق المتضررة بالولايتين .​

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Asha
دونالد ترامب ولاية إيداهو ولاية ألاسكا فيروس كورونا الولايات المتحدة

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