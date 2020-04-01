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وباء كورونا يؤجل قمة المناخ المقرر لها نوفمبر المقبل

11:31 م الأربعاء 01 أبريل 2020
وباء كورونا يؤجل قمة المناخ المقرر لها نوفمبر المقبل

رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي

وكالات

أعلنت الحكومة البريطانية، مساء الأربعاء، أنّ قمّة الأمم المتّحدة للمناخ "كوب-26" التي كان مقرّرًا عقدها في نوفمبر المقبل، في مدينة جلاسكو الأسكتلندية، أرجئت إلى موعد سيعلن عنه لاحقًا، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقالت الحكومة في بيان إنّه "نظراً للتأثير العالمي والمستمرّ لكوفيد-19، فإنّ عقد قمة المناخ طموحة وجامعة في نوفمبر 2020 لم يعد أمرًا ممكنًا".

وأضاف البيان أنّ القمّة ستعقد في مكانها في العام المقبل 2021 في موعد سيعلن عنه لاحقًا.

الحكومة البريطانية الأمم المتّحدة مدينة جلاسكو الأسكتلندية فيروس كورونا

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