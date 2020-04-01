وصول طائرة عسكرية روسية إلى نيويورك محملة بالمساعدات الطبية
10:47 م الأربعاء 01 أبريل 2020
وكالات
وصلت طائرة المساعدات العسكرية الروسية، التي تحمل مساعدات إنسانية وطبية، إلى مطار جون كينيدي في الولايات المتحدة، لدعمها في مواجهة أزمة كورونا، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".
وأعلنت القناة الروسية، عن بدء تفرييغ شحنة المساعدات الروسية المقدمة إلى الولايات المتحدة، حاليًا.
وتحمل طائرة الشحن الروسية أقنعة ومستلزمات أخرى أساسية لمكافحة للفيروس، حيث تواجه الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم.
وتعتبر هذه الخطوة تاريخية إذ أنه منذ سنوات طويلة لم تحط أي طائرة تابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية على الأراضي الأمريكية.
ويشهد القطاع الصحي في أمريكا نقصا في المعدات، بما في ذلك معدات الحماية.
وأرسلت روسيا الأسبوع الماضي، فريقا طبيا ومعدات إلى إيطاليا، بما في ذلك أجهزة للتنفس.
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