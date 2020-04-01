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الصحة العالمية: قلقون من سرعة انتشار كورونا.. ونساعد الجميع لمواجهة الجائحة

08:02 م الأربعاء 01 أبريل 2020
الصحة العالمية: قلقون من سرعة انتشار كورونا.. ونساعد الجميع لمواجهة الجائحة

تادروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية

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وكالات

أعرب مدير منظمة الصحة العالمية عن قلقه البالغ من سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المنظمة الأممية تساعد كافة دول العالم لمواجهة الجائحة والحد من انتشار الفيروس القاتل.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي حول تطورات جائحة كورونا إن المنظمة تسعى لتوفير كافة المعلومات بشأن الفيروس لمساعدة الدول في الأبحاث الجارية من أجل التوصل إلى علاج له.

وأشار إلى أن الأسابيع الخمس الماضية شهدت زيادة استثنائية في أعداد الإصابات.

وقال إن أولوياتهم هي توفير المعدات الطبية اللازمة والأطقم والفرق الطبية، بما في ذلك الكمامات وأجهزة التنفس الصناعي.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا أجهزة التنفس المعدات الطبية تيدروس أدهانوم

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