الصحة العالمية: قلقون من سرعة انتشار كورونا.. ونساعد الجميع لمواجهة الجائحة

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وكالات

أعرب مدير منظمة الصحة العالمية عن قلقه البالغ من سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المنظمة الأممية تساعد كافة دول العالم لمواجهة الجائحة والحد من انتشار الفيروس القاتل.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي حول تطورات جائحة كورونا إن المنظمة تسعى لتوفير كافة المعلومات بشأن الفيروس لمساعدة الدول في الأبحاث الجارية من أجل التوصل إلى علاج له.

وأشار إلى أن الأسابيع الخمس الماضية شهدت زيادة استثنائية في أعداد الإصابات.

وقال إن أولوياتهم هي توفير المعدات الطبية اللازمة والأطقم والفرق الطبية، بما في ذلك الكمامات وأجهزة التنفس الصناعي.