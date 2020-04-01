وفاة برلماني جزائري بفيروس كورونا
05:53 م الأربعاء 01 أبريل 2020
وكالات
أعلن البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، وفاة النائب في المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الطيب عبد القادر زغيمي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ووجه رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، تعازيه إلى عائلة البرلماني الراحل في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها:
"في مرحلة صعبة تجتازها بلادنا نفقد اليوم النائب الطيب زغيمي عبد القادر الذي كان أحد رجالات ولاية البليدة وأعيانها ومحسنيها وأحد المساهمين في الاقتصاد الوطني، أتقدم بخالص العزاء لأسرة المرحوم أصالة عن نفسي ونيابة عن كل نواب المجلس راجيا من الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة
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