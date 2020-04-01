تايوان تتبرع بعشرة ملايين كمامة للدول الأسوأ تضررا من كورونا

تايبيه - (د ب أ):

قالت الرئيسة التايوانية تساي إنج-ون اليوم الأربعاء، إن تايوان سوف تتبرع بعشرة ملايين من الأقنعة الجراحية الواقية (كمامة) للبلدان الأكثر تضررا من وباء كورونا، في خطوة للمساهمة في مكافحة الفيروس، بل ويمكن أن تعمل أيضا على تقوية العلاقات بين الدول ذات الفكر المشترك.

وقالت تساي إن واجب تايوان كعضو في المجتمع الدولي يحتم عليها تقديم الدعم الكامل للعاملين بالقطاع الطبي في الخطوط الأمامية.

وأكدت وزارة الخارجية التايوانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن تايوان سوف ترسل 7 ملايين كمامة إلى 11 دولة أوروبية من بينها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة.

وسوف تتلقى الولايات المتحدة مليوني كمامة، وسيتم إرسال مليون قناع إلى 15 من الحلفاء الدبلوماسيين لتايوان، لكن الوزارة لم توضح بدقة أي الحلفاء سوف يحصلون على الكمامات أو العدد الذي سيحصل عليه كل منهم.

يشار إلى أن هناك 15 دولة حليفة اعترفت رسميا بالجزيرة كدولة مستقلة. وترتبط تايوان بعلاقات غير رسمية مع ديمقراطيات أخرى مثل الولايات المتحدة.

وأضافت الرئيسة أن تايوان هي بالفعل ثاني أكبر منتِج للكمامات في العالم، وسوف تتمكن قريبا من إنتاج 15 مليون قناع جراحي يوميا.

وبدءا من 9 أبريل، سوف يتمكن كل شخص مشمول بالتأمين الصحي الوطني في تايوان من الحصول على تسع كمامات كل 14 يوما. وهي مصممة ليتم استخدامها لمرة واحدة فقط.

وكان قد تم تقنين الأقنعة من قبل إلى ثلاثة لكل شخص في الأسبوع.

وذكرت تساي في مؤتمر متلفز عقد في مكتب الرئاسة في تايبيه: "للمضي قدما، سنتبرع بأقنعة فائضة وإمدادات أخرى لحلفائنا والدول الأكثر تضررا من كوفيد-19 (كورونا). هذه الإمدادات سوف تذهب للفرق الطبية في الخطوط الأمامية".

وأوضحت أن إمدادات وتجهيزات الوقاية من الأوبئة الأخرى تشمل عقار الكلوروكين وتقنيات بيانات ضخمة.

كما أشارت تساي إلى أن دولة واحدة لا يمكن أن توقف الأوبئة وأن هناك حاجة ماسة للتعاون الدولي في هذه اللحظة

وقالت: تايوان يمكنها المساعدة. وتايوان تساعد".

وحتى اليوم الأربعاء، سجلت تايوان إجمالي 329 حالة إصابة بكورونا، ومن بينها خمس حالات وفاة. وتعافى 45 مريضا، وفقا للقيادة المركزية لمكافحة الأوبئة.