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عزل رئيس البرتغال لمدة أسبوعين للاشتباه في إصابته بكورونا

08:40 م الأحد 08 مارس 2020
عزل رئيس البرتغال لمدة أسبوعين للاشتباه في إصابته بكورونا

رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا

وكالات:
أعلن رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، اليوم الأحد، تعليق أجندته لمدة أسبوعين سينعزل فيهما في مقر إقامته، للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستحدث "كوفيد 19"، بعد تواصله الثلاثاء مع طلاب مدرسة رصدت فيها حالة إصابة بالفيروس.
وكان الرئيس استقبل مجموعة من طلاب مدرسة في بلدة فيلجيراس أغلقت السبت بعد رصد حالة إيجابية لفيروس كورونا في أحد طلابها.
وهكذا سيتم إرجاء كل زيارات الرئيس المقررة وتنقلاته للخارج.
وأعلنت حكومة البرتغال السبت تعليق زيارات المستشفيات ودور المسنين والسجون في شمال البرتغال الذي رصدت به 20 من أصل 25 حالة في البلد الأوروبي.

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