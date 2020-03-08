وزير الصحة الألماني يوصي بإلغاء كافة الفعاليات الكبرى في ظل انتشار كورونا

برلين - (د ب أ)

أوصى وزير الصحة الألماني ينس شبان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بعد ظهر اليوم الأحد بإلغاء أية فعاليات يزيد عدد المشاركين بها على ألف شخص في الوقت الحاضر، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشار شبان اليوم إلى أنه يرى أن ذلك لا يزال يحدث على نحو متردد للغاية، وقال لـ (د.ب.أ): "في ظل التطور الديناميكي للأيام الأخيرة،لابد من تغيير ذلك سريعا".

وأوضح الوزير الألماني أنه من الممكن أن تتأثر بتلك الإلغاءات مباريات كرة الدوري الألماني "بوندسليجا" ومعارض وحفلات كبرى.

وقال إن الهدف الأعلى وراء ذلك هو تقليل انتشار فيروس كورونا المستجد، وأوضح قائلا: "كلما كان انتشار الفيروس أبطأ، تسنى لنظامنا الصحي التعامل مع ذلك على نحو أفضل".

وعن موضوع الفعاليات الكبرى قال شبان: "بعد مباحثات متعددة مع مسؤولين، أشجع صراحة على إلغاء فعاليات يزيد عدد المشاركين بها على ألف شخص حتى إشعار آخر"، لافتا إلى أن مبادئ التعامل مع الفعاليات الأصغر من ذلك قام معهد "روبرت كوخ" الألماني بتطويرها.

وأضاف شبان: "إنني على وعي بنوعية العواقب التي ستنتج عن ذلك بالنسبة لمواطنات ومواطنين أو منظمين. سوف نتحدث خلال الأيام القادمة بشأن طريقة التعامل مع العواقب الاقتصادية"، ولكنه أشار إلى أنه من الواضح أن للصحة المقام الأول.

وتابع الوزير الألماني: "أحث أيضا كل فرد: وازن الأمر! ما هو مهم في مسار يوم، وما الذي لا ترغب في الاستغناء عنه خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر القادمة، ربما يكون زيارة النوادي الليلية وحفلات عيد الميلاد أو جلسات الأندية. إنني على ثقة بأن المواطنات والمواطنين سيتخذون قرارات ذكية بالنسبة لأنفسهم ولأحبائهم خلال هذه الأوقات، لأننا بهذا الحذر نحمي بصفة خاصة شركائنا في الوطن من كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره في ألمانيا، وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد زيادة حالات الإصابة إلى 847 حالة في أنحاء البلاد.

وكان الوزير الألماني قد أعلن صباح اليوم أنه يتوقع مزيدا من القيود الملحوظة على الحياة العامة في البلاد في ظل زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس، وكتب في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "السلامة تأتي أولا، لذا لابد من إلغاء المزيد من الفعاليات الكبرى".

يذكر أنه كانت هناك انتقادات مؤخرا إلى أن أغلب مباريات الدوري الألماني "بوندسليجا" وفعاليات أخرى ضخمة تتم في ألمانيا كما هو مقرر سلفا، فيما يتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في أوروبا في ظل انتشار الفيروس.