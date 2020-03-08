شركة طيران روسية تعلق كافة رحلاتها إلى إيطاليا بسبب كورونا

موسكو - أ ش أ

أعلن المكتب الإعلامي لشركة الطيران الروسية "بوبيدا"، تعليق جميع رحلاتها من وإلى إيطاليا بسبب الحظر الذي فرضته السلطات الإيطالية على دخول ومغادرة بعض المناطق؛ إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشركة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد - أن "بوبيدا" علقت رحلاتها من موسكو إلى "بيرجامو - روما - ريميني - بيزا" اعتبارًا من 11 حتى 31 مارس 2020 بسبب الحظر الذي فرضته السلطات الإيطالية على دخول ومغادرة عدة مناطق.

وكان رئيس وزراء إيطاليا قد وقع اليوم الأحد، على مرسوم ينصّ على فرض حظر على دخول ومغادرة والتنقل ضمن منطقة لومبورديا و14 مقاطعة بسبب تفشي فيروس كورونا.