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إيران تُعلق الرحلات إلى أوروبا "لحين إشعار آخر"

12:35 م الأحد 08 مارس 2020
إيران تُعلق الرحلات إلى أوروبا "لحين إشعار آخر"

الخطوط الجوية الإيرانية

طهران- (د ب أ):

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير)، الأحد، تعليق تشغيل كافة الرحلات الجوية إلى أوروبا وحتى إشعار آخر.

ووفقا لوكالة "فارس" الإيرانية، فإن القرار يأتي "بعدما فرض الجانب الأوروبي قيودا لأسباب غير معلومة على كافة رحلات الشركة".

وأوضح مسؤولو الشركة أنه يتم إجراء مفاوضات لمعالجة التعليق واستئناف تسيير الرحلات للدول الأوروبية.

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