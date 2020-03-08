أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وصنداونز فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة الطقس تعليق العمرة محمد رمضان

التحالف العربي يشن عملية نوعية ضد أهداف عسكرية حوثية بالصليف غرب اليمن

01:17 ص الأحد 08 مارس 2020
التحالف العربي يشن عملية نوعية ضد أهداف عسكرية حوثية بالصليف غرب اليمن

تحالف دعم الشرعية

عدن - (أ ش أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن السبت بدء تنفيذ عملية نوعية ضد أهداف عسكرية للميليشيات الحوثية بالصليف في محافظة الحديدة غرب البلاد.

وأشار التحالف - حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية - إلى أنه دمر مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيرة في المنطقة، كاشفا أن الأهداف المدمرة شكلت تهديدا للملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، مطالبا في الوقت ذاته المدنيين في الصليف بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وشدد على أن ميليشيا الحوثي تواصل انتهاك اتفاق ستوكهولم ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، مؤكدا أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

يشار إلى أن رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك اجتمع - أمس - مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث للحديث عن التحركات الأممية والدولية الرامية للتهدئة وخفض التصعيد، وآفاق العملية السياسية في اليمن.

هذا المحتوى من

تحالف دعم الشرعية أهداف عسكرية الميليشيات الحوثية محافظة الحديدة اليمن

الخبر التالى:

المرصد: القوات السورية تتقدم في إدلب دون قتال مع الفصائل المسلحة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مائل للحرارة والعظمى في القاهرة 27.. تفاصيل طقس الأحد