الرئيس الأفغاني:لانرغب في إبقاء سجناء طالبان

كابول (د ب أ)

ذكر الرئيس الأفغاني أشرف غني أن حكومته لا ترغب في إبقاء سجناء طالبان ولكن شعبه يطالب بضمانات بأنهم لن يعودوا إلى ساحات القتال.

يبدو أن التعهد الأمريكي بأنه سوف يتم الإفراج عن ما يصل إلى خمسة آلاف سجين من طالبان قبل محادثات ما بين الأفغان، عقبة كبيرة أمام بدء المحادثات في العاشر من آذار/مارس في أوسلو. وتصر طالبان على أنه يجب الوفاء بالبند كاملا قبل الجلوس على طاولة المفاوضات.

وقال غني إنه يجب الإفراج عن السجناء بناء على "عملية شفافة وآلية واضحة"، وذلك خلال إلقاء كلمة في مراسم افتتاح الدورة التشريعية الجديدة بالجمعية الوطنية(البرلمان) في البلاد.

وكان موقف غني أكثر مرونة مقارنة ببيانات سابقة حيث قال إنه لم يقدم أي التزام تجاه الإفراج عن سجناء طالبان قبل بدء المحادثات.

وأضاف غني أن فريقه التفاوضي سوف يكون مستعدا بحلول العاشر من مارس الحالي.

وتابع أنه يجب حماية حقوق المواطنين وحريتهم ودور المرأة والشباب من أي مخاطر محتملة.