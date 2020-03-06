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قوات الأمن العراقية تحبط إطلاق أربعة صواريخ في بغداد

12:24 ص الجمعة 06 مارس 2020
قوات الأمن العراقية تحبط إطلاق أربعة صواريخ في بغداد

قوات الأمن العراقية تحبط إطلاق أربعة صواريخ في بغد

بغداد - (أ ش أ)

أعلنت مصادر أمنية عراقية الخميس إحباط إطلاق أربعة صواريخ في العاصمة بغداد.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصادر إن صاروخا نوع كاتيوشا انطلق من حي الأمانة شرقي العاصمة وسقط في منطقة المنصور بالقرب من قيادة قوات حفظ القانون ، دون أية خسائر .

وأضافت أن القوات الأمنية تمكنت من إبطال أربعة صواريخ أخرى كانت مجهزة للانطلاق.

هذا المحتوى من

Asha
احباط اطلاق صواريخ بغداد صواريخ كاتيوشا الأمن العراقي
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