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أوامر ملكية في السعودية: إعفاء وزير الاقتصاد من منصبه

11:48 م الخميس 05 مارس 2020
أوامر ملكية في السعودية: إعفاء وزير الاقتصاد من منصبه

الملك سلمان بن عبد العزيز

وكالات:

قرر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الخميس، إعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط محمد مزيد التويجري من منصبه، وتعيين محمد الجدعان بدلا منه.

وجاء قرار الإعفاء والتكليف في أمرين ملكيين نشرتهما وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقرر الملك سلمان تعيين التويجري مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وجاء في نص الأمر الملكي "أولاً : يُعفى معالي الأستاذ / محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه.

ثانياً : يُكلف معالي الأستاذ / محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

سلمان بن عبد العزيز السعودية محمد الجدعان

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