ترامب يعتزم تقديم مبادرة ثلاثية لروسيا والصين بشأن مراقبة التسلح

وكالات:

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقديم مبادرة جديدة إلى روسيا والصين بشأن مراقبة التسلح.

وجاء في رسالة قرأها نائب وزير الخارجية الأمريكي لمنع انتشار الأسلحة النووية في الأمم المتحدة كريستوفر فورد، ونقلتها وكالة سبوتنيك اليوم الخميس "سأقترح مبادرة جريئة جديدة بشأن مراقبة التسلح الثلاثي مع روسيا والصين للمساعدة في تجنب سباق تسلح باهظ الثمن".

هذا الحدث مخصص لمناسبة الذكرى الخمسين لبدء نفاذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.