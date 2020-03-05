أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة الطقس تعليق العمرة محمد رمضان

ترامب يعتزم تقديم مبادرة ثلاثية لروسيا والصين بشأن مراقبة التسلح

10:58 م الخميس 05 مارس 2020
ترامب يعتزم تقديم مبادرة ثلاثية لروسيا والصين بشأن مراقبة التسلح

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات:

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقديم مبادرة جديدة إلى روسيا والصين بشأن مراقبة التسلح.

وجاء في رسالة قرأها نائب وزير الخارجية الأمريكي لمنع انتشار الأسلحة النووية في الأمم المتحدة كريستوفر فورد، ونقلتها وكالة سبوتنيك اليوم الخميس "سأقترح مبادرة جريئة جديدة بشأن مراقبة التسلح الثلاثي مع روسيا والصين للمساعدة في تجنب سباق تسلح باهظ الثمن".

هذا الحدث مخصص لمناسبة الذكرى الخمسين لبدء نفاذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

دونالد ترامب مراقبة التسلح الصين روسيا

الخبر التالى:

صحيفة: إثيوبيا تستدعي سفراءها في 8 دول بينها مصر والسودان
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار تبدأ الفجر.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة