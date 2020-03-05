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انسحاب إليزابيث وورن من الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في أمريكا

06:27 م الخميس 05 مارس 2020
انسحاب إليزابيث وورن من الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في أمريكا

إليزابيث وارن

وكالات:

أعلنت المرشحة الديمقراطية، إليزابيث وورن انسحابها من خوض الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في الولايات المتحدة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

ويتصدر بيرني ساندرز سباق انتخابات الحزب الديمقراطي لاختيار مرشحه لانتخابات الرئاسة في مواجهة الجمهوري دونالد ترامب، خاصة بعد فوزه في ثاني انتخابات فرعية على مستوى الولايات. ولساندرز قاعدة شعبية كبيرة، لكن هل الحزب الديمقراطي، والولايات المتحدة بشكل عام، على استعداد لتقبل مثل هذا المرشح غير الاعتيادي.

إليزابيث وارن الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين الولايات المتحدة

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