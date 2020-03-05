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متظاهرون عراقيون يقطعون طرقا في البصرة للمطالبة بتسمية مرشح للحكومة

09:36 ص الخميس 05 مارس 2020
متظاهرون عراقيون يقطعون طرقا في البصرة للمطالبة بتسمية مرشح للحكومة

متظاهرون عراقيون

البصرة (العراق) - (د ب أ):

أفاد شهود عيان صباح اليوم الخميس بأن متظاهرين شرعوا منذ ساعات الصباح في إغلاق عدد من الطرق والتقاطعات المرورية وإحراق الإطارات للتنديد بآلية تسمية المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعد خمسة أشهر من انطلاق المظاهرات الاحتجاجية.

وقال الشهود، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن متظاهرين ناقمين شرعوا منذ ساعات الصباح بقطع /تقاطع التجاري/ بحرق الإطارات ومنع مرور المركبات والمواطنين"، موضحا أن هذا التقاطع رئيسي في المحافظة ويؤدي إلى مجموعة طرق مهمة كساحة التظاهرات في ساحة البحرية والمستشفى العسكري ومحكمة بداءة البصرة ومديرية مرور البصرة العامة.

وذكر الشهود أن المحتجين يهتفون بشعارات تطالب بتحقيق مطالب المتظاهرين بتشكيل الحكومة والإسراع بتسمية مرشح مستقل لتشكيل الحكومة.

وسارعت القوات الأمنية إلى الانتشار والضغط على المتظاهرين من أجل التراجع إلى ساحة التظاهرات المركزية وإعادة فتح الشوارع المغلقة وإعادة حركة المركبات.

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