تونس تعلن تمديد الحجر الصحي على البلاد حتى 19 أبريل

وكالات

قرر مجل الأمن القومي التونسي، تمديد فترة الحظر الصحي الشامل في البلاد، لمكافحة انتشار فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) حتى 19 أبريل المقبل.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الثلاثاء، تمديد الحجر الصحي في البلاد لمدة أسبوعين، عقب اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج.

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان مساء اليوم، أنه تم استعراض تقييم للأوضاع الصحية والاجتماعية والأمنية على المستوى الوطني، وقد تم النظر في الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مكافحة فيروس كورونا وبحث سبل تلافي النقائص الملحوظة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.

وتدارس الحاضرون آخر المستجدات المتعلقة بتفشي هذا الفيروس في تونس، وما انجر عن الإجراءات المعلنة في الفترة الأخيرة من تداعيات على المستوى الاجتماعي، ولذا قرر المجلس تمديد الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

ودعا "سعيّد" إلى التسريع في تطبيق الإجراءات المتخذة بأكثر دقة، وتغيير طرق العمل التي تم اعتمادها، من أجل تفادي النقائص التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة.